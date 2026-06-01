Şırnak’ta aranan şahıslara yönelik operasyonda 14 kişi yakalandı: 3 tutuklama

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), aranan şahısların yakalanmasına yönelik 25-31 Mayıs tarihleri arasında operasyonlar gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmalar neticesinde UYAP üzerinden aranan 13 şahıs ile KİHBİ sistemi üzerinden aranan 1 şahıs olmak üzere toplam 14 kişi yakalandı.