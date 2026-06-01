Şırnak'ta aranan şahıslara yönelik operasyonda 14 kişi yakalandı: 3 tutuklama
Giriş Tarihi: 1.06.2026 16:11

Şırnak'ta aranan şahıslara yönelik operasyonda 14 kişi yakalandı: 3 tutuklama

Şırnak'ta aranan şahıslara yönelik yürütülen operasyonlarda 14 kişi yakalanırken, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), aranan şahısların yakalanmasına yönelik 25-31 Mayıs tarihleri arasında operasyonlar gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmalar neticesinde UYAP üzerinden aranan 13 şahıs ile KİHBİ sistemi üzerinden aranan 1 şahıs olmak üzere toplam 14 kişi yakalandı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Yakalananlar arasında hakkında 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişinin de yer aldığı öğrenildi. Gözaltına alınan şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, diğerleri hakkında ise adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

