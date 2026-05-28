Giriş Tarihi: 28.05.2026 21:10

Şırnak'ta arazi anlaşmazlığı kavgasında 7 kişi yaralandı! 11 gözaltı

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmanın, taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüşmesi sonucu 2'si kadın 7 kişi yaralandı.

AA
Güçlükonak ilçesine bağlı Ağaçyurdu köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında başlayan tartışma, taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.

7 KİŞİ YARALANDI

Kavgada M.T, A.Ö, A.T, K.T, H.E, S.E. ve F.E. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

11 GÖZALTI

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, kavgada kullanılan 2 av tüfeğine el koydu.

Kavgaya karışan iki aileden 11 kişi gözaltına alındı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ŞIRNAK

