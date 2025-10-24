Haberler Yaşam Haberleri Şırnak’ta babasını öldüren çocuk, Mardin’de yakalandı
Şırnak’ın İdil ilçesinde babası Mehmet Şerif Önen’i silahla vurup öldüren İ.Ö. (14), Mardin’in Midyat ilçesinde jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün İdil ilçesine bağlı Topraklı köyünde meydana geldi. İddiaya göre İ.Ö., henüz bilinmeyen nedenle babası Mehmet Şerif Önen'i evde yatağında silahla vurdu. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Önen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Mehmet Şerif Önen

Olay sonrası kaçan İ.Ö.'nün, Jandarma Asayiş Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde başlatılan çalışmada, Mardin'in Midyat ilçesinde olduğu belirlendi. İ.Ö., Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

