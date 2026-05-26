Şırnak’ta bayram namazı saat kaçta? 2026 Diyanet ile Şırnak bayram namazı saati

Bayram sabahını ibadetle karşılamaya hazırlanan Şırnaklılar, yarın kılınacak bayram namazının saatini araştırıyor. Diyanet'in yayımladığı 2026 bayram namazı takvimiyle birlikte Şırnak için namaz vakti netleşirken, vatandaşlar sabahın ilk ışıklarıyla birlikte camilerde saf tutacak.
ŞIRNAK'TA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Bayram namazı, Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 27 Mayıs 2026 Çarşamba sabahı kılınacak.
Bayramların Dinimizdeki Yeri ve Önemi
Peygamber Efendimiz, Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman, Medinelilerin iki bayramı olduğunu öğrendi. Medineliler bu bayramlarında oyun oynar ve eğlenirlerdi. Bu durumu gören Hz. Peygamber Allah Teâlâ size kutladığınız bu iki bayrama bedel olarak daha hayırlısını, Ramazan Bayramı ile Kurban Bayramı'nı lûtuf olarak vermiştir." (Ebû Davûd, Salat 239, Neseî, I`deyn, 1; Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 103, 178)
Bu bayramların neşe ve sevinç günleri olduğunu yine bizzat Hz. Peygamber ifade buyurmuşlardır.