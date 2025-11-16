Haberler Yaşam Haberleri Şırnak’ta bir kişiyi baltayla öldürüp bir kadını yaralayan şahıs tutuklandı
Şırnak’ta bir kişiyi baltayla öldürüp bir kadını yaralayan şahıs tutuklandı

Şırnak merkezde dün bir kişiyi balta ile öldürüp bir kadını bıçakla yaralayan şahıs, bugün adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün sabah saatlerinde Şırnak merkez Bahçelievler Mahallesi Vilayet Bulvarı'ndaki bir ikamette, R.N. isimli şahıs, Ömer Kayar'ı balta ile öldürmüş ve bir kadını da bıçakla yaralamıştı. Olaydan sonra Cizre ilçesinde yakalanan şahıs, bugün adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Şırnak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Dün il merkezimizde bir şahsı öldüren ve bir şahsı bıçakla yaralayarak Kahraman Polislerimiz tarafından yeni suçlar işlemeden hızlı bir şekilde yakalanan şüpheli şahıs, bugün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Vatandaşlarımıza Şırnak Emniyeti olarak söz veriyoruz: Önleyemediğimiz suçların faillerini mutlaka ama mutlaka yakalayarak adli makamlara teslim edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

