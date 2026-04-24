Şırnak’ta dev kaçakçılık operasyonu: 590 Milyon liralık altın ve döviz ele geçirildi

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarının engellenmesine yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Cizre ilçesinde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

ARAÇTAN SERVET ÇIKTI

Ekiplerin araçta gerçekleştirdiği detaylı aramalarda, gizlenmiş halde piyasa değeri dudak uçuklatan miktarda altın ve yabancı para bulundu. Ele geçirilen malzemelerin listesi ise şu şekilde açıklandı: 30 adet (her biri 1 kilogramlık) toplam 30 kg külçe altın, 85 bin 939 gram (66 parça halinde) işlenmiş altın, 90 bin 600 Dolar, 7 bin 470 Euro.

3 ŞÜPHELİYE ADLİ İŞLEM

Operasyon sonucunda ele geçirilen kaçak emtianın toplam piyasa değerinin yaklaşık 590 milyon TL olduğu belirlendi. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Suçun her türlüsüyle olduğu gibi kaçakçılık suçlarıyla da mücadelemiz amansız ve kararlılıkla devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.