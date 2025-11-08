Haberler Yaşam Haberleri Şırnak'ta feci kaza: Servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı! 13'ü çocuk 19 yaralı
Giriş Tarihi: 8.11.2025 10:23

Şırnak'ta feci kaza: Servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı! 13'ü çocuk 19 yaralı

Şırnak'ta özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine ait servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 13'ü çocuk 19 kişi yaralandı.

DHA
Şırnak’ta feci kaza: Servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı! 13’ü çocuk 19 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Şırnak Orman İşletme Müdürlüğü Kavşağı D 400 kara yolunda meydana geldi. Cizre'den il merkezine seyir halinde olan bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine ait 33 AFY 551 plakalı servis minibüsü ile yan yoldan ana yola kontrolsüz çıktığı belirtilen 61 AGZ 251 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada E.S. (9), H.G. (4), B.G. (11), Ç.D. (11), B.S. (11), M.S. (3), N.B. (12), B.B. (12), M.B. (7), B.B. (14), Ş.B. (5), H.B. (11), H.K. (10) ile K.B. (22), N.Y. (54), M.K. (26), S.B. (44), A.T. (46) ve K.S. (26) yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Diğer yandan Emniyet Müdürü Volkan Sazak ile Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Alpaslan, hastanede tedavi gören yaralıları ziyaret ederek durumlarına ilişkin bilgi aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şırnak'ta feci kaza: Servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı! 13'ü çocuk 19 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz