Şırnak'ta feci olay: Tamir sırasında iş makinesinin altında kaldılar! 1 ölü
Giriş Tarihi: 2.06.2026 10:42

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, iş makinesinin tamiri sırasında feci bir kaza meydana geldi. Meydana gelen kazada, kepçenin altında kalan 2 kişiden Mehmet Emin Akman (35), hayatını kaybetti.

Olay, dün öğleden sonra, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki tamir atölyesinde yaşandı. İddiaya göre; tamir işlemi sırasında meydana gelen kazada Mehmet Emin Akman ile Halit Akyel, kepçenin altında kalıp yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine adrese, Cizre Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, 2 kişiyi bulundukları yerden çıkardı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, kaldırıldıkları Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Mehmet Emin Akman, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Akman'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Serenay Korkusuz - Editör

