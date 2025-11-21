Haberler Yaşam Haberleri Şırnak’ta halı sahada fenalaşan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 21.11.2025 14:37

Şırnak’ın Uludere ilçesinde arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynayan 17 yaşındaki Ahmet Yaman, maç sırasında fenalaşarak yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, dün akşam saatlerinde Uludere'deki bir halı sahada meydana geldi. Arkadaşlarıyla maç yapan Ahmet Yaman oyun esnasında aniden fenalaştı. Durumu fark eden arkadaşları tarafından Uludere Devlet Hastanesi'ne götürülen Yaman'ın, doktorlar tarafından yapılan ilk incelemede kalp krizi geçirdiği belirlendi. Acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen Ahmet Yaman yaşamını yitirdi. Gencin cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Şırnak Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

