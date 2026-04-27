Şırnak’ta kaçakçılık operasyonlarında 147 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20-26 Nisan tarihleri arasında kent merkezi ve ilçelerde operasyonlar gerçekleştirdi. Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda 147 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; bir miktar uyuşturucu madde, 79 Cep Telefonu, 24 bin 251 Bandrolsüz Sigara, bin 79 Elektronik Sigara ve Likitti, 594 Hırdavat Malzemesi, 892 Tekstil Malzemesi, 603 Kozmetik ve Süs Eşyası, 461 Gümrük Kaçağı Malzeme ele geçirildi. Yakalanan malzemelerin piyasa değerinin 11 milyon 48 bin 450 TL olduğu belirtildi. 146 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

