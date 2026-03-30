Şırnak’ta kaçakçılık ve narkotik operasyonu! 82 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 23-29 Mart tarihleri arasında kent merkezi ve ilçelerde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 82 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin ev ve araçlarında yapılan aramalarda; bir miktar uyuşturucu, 32 Cep Telefonu, 21 bin 810 Bandrolsüz Sigara, 84 Elektronik Sigara ve Likitti, 49 Kilo Nargile Tütünü, bin 773 Hırdavat Malzemesi, 735 Tekstil Malzemesi, 3 bin 401 Kozmetik ve Süs Eşyası, ve bin 638 Gümrük Kaçağı Malzeme ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin 12 milyon 808 bin 250 TL olduğu belirtildi. 82 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.