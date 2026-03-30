Haberler Yaşam Haberleri Şırnak’ta kaçakçılık ve narkotik operasyonu! 82 gözaltı
Giriş Tarihi: 30.03.2026 19:58

Şırnak’ta kaçakçılık ve narkotik operasyonu! 82 gözaltı

Şırnak’ta jandarma ekiplerinin bir haftada düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında 82 şüpheli gözaltına alındı.

Sekvan KÜDEN
Şırnak’ta kaçakçılık ve narkotik operasyonu! 82 gözaltı
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 23-29 Mart tarihleri arasında kent merkezi ve ilçelerde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 82 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin ev ve araçlarında yapılan aramalarda; bir miktar uyuşturucu, 32 Cep Telefonu, 21 bin 810 Bandrolsüz Sigara, 84 Elektronik Sigara ve Likitti, 49 Kilo Nargile Tütünü, bin 773 Hırdavat Malzemesi, 735 Tekstil Malzemesi, 3 bin 401 Kozmetik ve Süs Eşyası, ve bin 638 Gümrük Kaçağı Malzeme ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin 12 milyon 808 bin 250 TL olduğu belirtildi. 82 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Şırnak’ta kaçakçılık ve narkotik operasyonu! 82 gözaltı
