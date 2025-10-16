Haberler Yaşam Haberleri Şırnak'ta kan donduran olay! Dini nikahlı hamile eşini 6 yerinden bıçakladı: Bebek hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 16.10.2025 23:04

Şırnak'ta kan donduran olay! Dini nikahlı hamile eşini 6 yerinden bıçakladı: Bebek hayatını kaybetti

Şırnak'ın Silopi ilçesinde M.Ö., tartıştığı hamile eşini karın bölgesinden 6 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadının karnındaki bebeği hayatını kaybederken, şahıs İHA destekli düzenlenen operasyonla yakalandı.

İHA
Şırnak’ta kan donduran olay! Dini nikahlı hamile eşini 6 yerinden bıçakladı: Bebek hayatını kaybetti

Silopi ilçesine bağlı Dicle Mahallesi'nde bir iş yerinde yabancı uyruklu 6 aylık hamile olduğu öğrenilen J.M.B.B ile dini nikahlı eşi M.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

6 BIÇ.AK DARBESİYLE YARALADI

Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ö, J.M.B.B'yi karın bölgesinden aldığı 6 bıçak darbesi ile ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansla Silopi Devlet Hastanesine kaldırılan kadının karnındaki bebeğin öldüğü tespit edildi. Bıçaklı saldırıda ağır yaralanan kadının tedavisi devam ediyor.

YAKALANDI

Polis ve jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli M.Ö.'yü İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak'ın koordine ettiği, İl Jandarma Komutanlığı ve 172. Zırhlı Tugay Komutanlığı ekipleri ile 2 İHA'nın desteklediği çalışmada ilçeye bağlı Çiftlikköyü'nde saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şırnak'ta kan donduran olay! Dini nikahlı hamile eşini 6 yerinden bıçakladı: Bebek hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz