Şırnak’ta kar altında ceset bulundu

Türkiye sınırını kaçak yollarla geçmeye çalışan Irak uyrklu Ali Yunus Kerim, ailesiyle yaptığı son telefon görüşmesinde Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Türkiye-Irak sınır hattındaki Ortasu köyü yakınlarında olduğunu, yoğun kar yağışı ve tipiye yakalandığını söyledi. Bu görüşmenin ardından kendisinden bir daha haber alamayan ailesi, Ortasu Köyü Muhtarı Sabri Encü'ye durumu bildirdi. Muhtar Encü'nün ihbarı üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 6 saat süren çalışmalarda, Kerim'in cansız bedeni kar altında bulundu. Kerim'in cenazesi, otopsi işlemleri için Uludere Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Otopsinin ardından cenaze, Irak'tan gelen yakınlarına teslim edildi.