Şırnak’ta kayıp çoban ölü olarak bulundu

Uludere ilçesine bağlı Hilal Beldesi kırsalında hayvan otlatmaya giden 60 yaşındaki Hacı Kara hayvanlarının sahipsiz olarak eve dönmesi üzerine köylüler bölgede arama çalışması başlattı. İhbarı üzerine, bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan aramada Çoban Hacı Kara'nın cansız bedeni kırsal alanda bulundu. Cenazesi Ambulans ile Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vücudunda herhangi bir yara ve darp izi bulunmayan çoban Kara'nın kalp krizi geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.