Haberler Yaşam Haberleri Şırnak'ta kayıp olarak aranıyordu: 2 çocuk babası inşaatta ölü bulundu!
Giriş Tarihi: 20.01.2026 15:20

Şırnak'ta kayıp olarak aranıyordu: 2 çocuk babası inşaatta ölü bulundu!

Şırnak’ın Silopi ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan 2 çocuk babası İsmail Bağatur’un (35), inşaatta cansız bedeni bulundu.

DHA Yaşam
Şırnak’ta kayıp olarak aranıyordu: 2 çocuk babası inşaatta ölü bulundu!
  • ABONE OL

Sabah saatlerinde Ofis Mahallesi'ndeki bir inşaatta hareketsiz yatan kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KAYIP OLARAK ARANIYORDU

Sağlık ekiplerinin kontrolünde, kişinin hayatını kaybettiği, kimliğinin ise bir süredir haber alınamayan ve kayıp olarak aranan İsmail Bağatur olduğu belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Bağatur'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Silopi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Şırnak'ta kayıp olarak aranıyordu: 2 çocuk babası inşaatta ölü bulundu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz