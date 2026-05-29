Şırnak’ta korku dolu anlar! Arazi anlaşmazlığı 2 grubu karşı karşıya getirdi: Sopalar silahlar havada uçuştu!

Silopi ilçesinde öğle saatlerinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
7 KİŞİ YARALANDI
Kavgada yaralanan 2'si silahla olmak üzere toplam 7 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Silopi ve Cizre'deki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
FECİ KAVGA KAMERADA
Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olay yerinde yapılan incelemede; bir tabanca, bir pompalı tüfek, çok sayıda boş kovan ile kartuşlar ele geçirildi. Diğer yandan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.