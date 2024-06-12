Şırnak’ta muhteşem düğün! Geline 2 kilo altın, damada 3 milyon TL takıldı

Düğün, bayram coşkusunu aratmayan bir atmosferde geçti. Yöresel kıyafetler giyen davetliler, coşkulu şarkılar ve havai fişekler eşliğinde halay çekerek eğlendi. Özcan Öter'in, Jirki Aşireti'nin liderlerinden Cemil Öter'in kardeşi olması, bölgedeki diğer aşiretlerin de düğüne yoğun ilgi göstermesine neden oldu. Misafirperverlikleriyle bilinen Jirki Aşireti, konuklarına ev sahipliği yaparak onları evlerinde hissettirdi.

Etkinliğe ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve binlerce davetli katıldı. Düğünde 350 kilo etli yemek ikram edilirken, sabahın erken saatlerinden akşam geç saatlere kadar Kürtçe ve Türkçe müzikler eşliğinde halaylar çekildi. Drone ile havadan çekilen görüntülerde metrelerce uzayan halay zinciri dikkat çekti.

Düğünde gelin Merve Akpınar'a 2 kilo altın, damat Özcan Öter'e ise 2 milyon 750 bin TL takıldı. Jirki Aşireti Lideri Cemil Öter, "Gerek düğünlerde gerekse taziyelerde sergilenen birlik ve beraberlik, geçmişten gelen bir kültürdür. Bu etkinlikler, herhangi bir siyasi düşüncenin buluşma yeri değildir. Tebrik mesajları ileten ve düğünümüze katılan herkese teşekkür ederim" dedi.