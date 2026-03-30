Şırnak’ta öğrenci servisi şarampole devrildi: 5 yaralı

'4 ÖĞRENCİ VE 1 ŞOFÖR HAFİF YARALI'

Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, hastanede tedavi olan yaralıları ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Kaymakam Partal, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Görümlü bölgesinde bir okul servisi aracımız kazaya karıştı. 4 öğrencimiz ve 1 şoförümüz hafif yaralı. Hepsi hastaneye geldiler şu an kontrol altındalar. Geçmiş olsun diyoruz, Allah beterinden korusun" dedi.