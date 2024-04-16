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Giriş Tarihi: 16.4.2024 09:13

Şırnak’ta otomobil dereye uçtu: 4 ölü, 1 yaralı

Şırnak’ın Uludere ilçesinde dereye uçan otomobildeki 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

DHA
Şırnak’ta otomobil dereye uçtu: 4 ölü, 1 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Uludere ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Ferhat Bilen'in kontrolünü yitirdiği plakası öğrenilemeyen otomobil, dereye uçtu. Kazada, otomobildeki Ferhat Bilen, Haşim Babat, Melek Soylu ve Abdulkerim Babat hayatını kaybetti, Sevim Demircioğlu ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı Demircioğlu, ilk müdahalesinin ardından Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen 4 kişinin cenazesi ise otopsi için morga götürüldü.

Otomobil vinçle dereden çıkarılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şırnak’ta otomobil dereye uçtu: 4 ölü, 1 yaralı
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