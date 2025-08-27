Haberler Yaşam Haberleri Şırnak’ta otomobilin Çarptığı AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Hayatını Kaybetti
Şırnak Cizre Karayolu Muayene istasyonu bölgesinde yolun karşısına geçerken araba çarpan AK Parti Silopi İlçe Başkan Yardımcısı Hasan Kasımoğlu hayatını kaybetti.

Kaza Şırnak-Cizre Karayolu 7'inci kilometresinde bulunan araç muayene istasyonu bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre aracını muayeneye götüren Hasan Kasımoğlu karşıdan karşıya geçtiği sırada Mikail Ö. idaresindeki otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralı Hasan Kasımoğlu olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şırnak Devlet Hastanesi'nde doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen Hasan Kasımoğlu kurtarılamayarak hayatını kaybetti. AK Parti Silopi İlçe Başkan Yardımcısı olduğu öğrenilen Kasımoğlu'nun cenazesi otopsi için morga götürüldü. Sürücü Mikail Ö.'nün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

