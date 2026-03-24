Şırnak’ta peş peşe çığ felaketi! O anlar kamerada

Şırnak genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, yüksek kesimlerde tehlikeyi de beraberinde getirdi. Uludere ilçesine bağlı Gülyazı ve Uzungeçit beldeleri ile Beytüşşebap ilçesi Başaran köyü mevkilerinde, dağ yamaçlarında biriken dev kar kütleleri büyük bir gürültüyle koparak aşağı süzüldü.

Dehşet Anları Saniye Saniye Kaydedildi

Bölgede bulunan vatandaşlar, çığ anlarını büyük bir panikle takip etti. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde; dağın yamacından kopan kar kütlesinin hızla vadi tabanına doğru ilerlediği ve önüne kattığı kar tabakasını sürüklediği görüldü. Şans eseri olay sırasında bölgede kimsenin bulunmaması olası bir can kaybı veya yaralanmanın önüne geçti.

Yetkililer, dik yamaçlardaki kar birikintileri nedeniyle vatandaşları uyardı. Özellikle ulaşımın sağlandığı geçitlerde ve köy yollarında seyahat eden sürücülerin, çığ riskine karşı azami dikkat göstermesi gerektiği vurgulandı.