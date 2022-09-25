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Giriş Tarihi: 25.9.2022

Şırnak’ta polis ve öğretmen çift evde ölü olarak bulundu

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Şırnak’ta polis ve öğretmen çift evde ölü olarak bulundu
Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Sinan Bulduklu ve 3 ay önce evlendiği öğretmen eşi Berna Kargı Bulduklu evde silahla vurulmuş halde bulundu. Olay, dün gece saatlerinde Cizre ilçesinde meydana geldi. 3 ay önce dünyaevine girdikleri öğrenilen çiftin evlerinden silah sesleri gelmesi üzerine komşular, durumu polise ihbar etti. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, evli çifti kanlar içerisinde buldu. Ekipler, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Sinan-Berna Bulduklu'yu Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Bulduklu çifti yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şırnak’ta polis ve öğretmen çift evde ölü olarak bulundu
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