Şırnak’ta seyir halindeki tır alev alev yandı

Olay, Cizre çevre yolunda meydana geldi. Seyir halindeki, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek kendisini dışarı attı ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, tırı saran alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın söndürülürken, tırda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör