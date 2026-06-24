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Giriş Tarihi: 24.06.2026 01:15

Şırnak’ta seyir halindeki tır alev alev yandı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde çevre yolunda seyir halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında araçta büyük çapta hasar oluştu.

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Şırnak’ta seyir halindeki tır alev alev yandı
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Olay, Cizre çevre yolunda meydana geldi. Seyir halindeki, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek kendisini dışarı attı ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, tırı saran alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın söndürülürken, tırda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#ŞIRNAK #112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ #CİZRE

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Şırnak’ta seyir halindeki tır alev alev yandı
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