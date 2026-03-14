Şırnak'ta sokak ortasında dehşet: Yürürken başından vuruldu!
Giriş Tarihi: 14.03.2026 10:35

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Davut A. sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı. Başından vurulan Davut A., ağır yaralandı.

DHA Yaşam
Olay, gece saatlerinde Cizre ilçesi Dağkapı Mahallesi'ndeki Nuh Nebi Camisi'nin arka kısmında meydana geldi. İddiaya göre; sokakta yürüyen Davut A.'nın yanına yaklaşan kişi ya da kişiler, tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sonucu başından vurulan Davut A. yere yığıldı.

YARALANAN ADAMIN DURUMU CİDDİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Davut A., ambulansla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Davut A.'nın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

