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Giriş Tarihi: 9.4.2024 18:46

Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 38 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 38 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

AA
Şırnak’ta terör operasyonlarında yakalanan 38 şüpheliden 3’ü tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik son bir haftada operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 38 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 21'i haklarında yurt dışına çıkış yasağı verilerek, 12'si de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

1 şüpheli ilgili il birimlerine teslim edildi. 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 38 şüpheliden 3'ü tutuklandı
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