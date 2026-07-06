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Giriş Tarihi: 6.07.2026 14:48

Şırnak'ta yürekler ağza geldi: Zırhlı araç takla attı! 2 polis yaralı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde seyir halindeki zırhlı araç takla attı. Meydana gelen kazada 2 polis memuru yaralandı.

DHA Yaşam
Şırnak’ta yürekler ağza geldi: Zırhlı araç takla attı! 2 polis yaralı
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Kaza, Cizre ilçesi Petrol Ofisi Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki zırhlı polis aracı, iddiaya göre önünde ilerleyen araca çarpmamak için sürücüsünün yaptığı ani manevra sonrası kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araçtaki 2 polis memuru yaralandı.

POLİS MEMURLARININ DURUMLARI İYİ

İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması ile araçtan çıkarılan yaralılar, yapılan ilk müdahalesinin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan polislerin durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör

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Şırnak'ta yürekler ağza geldi: Zırhlı araç takla attı! 2 polis yaralı
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