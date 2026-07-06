Şırnak’ta yürekler ağza geldi: Zırhlı araç takla attı! 2 polis yaralı

POLİS MEMURLARININ DURUMLARI İYİ

İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması ile araçtan çıkarılan yaralılar, yapılan ilk müdahalesinin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan polislerin durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör