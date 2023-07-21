Şırnak’taki Diril çifti davasında Apro Diril’e müebbet hapis cezası

Beytüşşebap ilçesi Kovankaya köyünde, 8 Ocak 2020'de kaybolan Diril çiftinden Şimuni Diril'in 20 Mart 2020'de Hezil Çayı kenarında cesedi bulundu. Eşi Hürmüz Diril'e ise ulaşılamadı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından çiftin akrabaları Apro Diril, İsmal Y. ve Behçet.Ö. hakkında 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'tasarlayarak öldürme' suçlarından dava açıldı.

Kaybolmasından 70 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Şimoni Diril'in ölümüne dair Apro Diril, Behçet Ö. ve İsmail Y. Ve Apro Diril hakkında açılan "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "Tasarlayarak öldürme" davasının karar duruşması yapıldı.

Davanın 6'ıncı duruşması Şırnak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada, tutuklu sanık Apro Diril ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanık Apro Diril hakkında, "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "Tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırdı. İyi hal ve yaş hususunu göz önünde bulunduran mahkeme heyeti Apro Diril'e müebbet hapis cezası verirken, Behçet Ö. ve İsmail Y. hakkında ise beraat kararı verdi.