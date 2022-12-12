Sırt Ağrısı İçin Hangi Bölüme Gidilir? Hangi Tahliller İstenir, Sırt Ağrılarına Hangi Bölüm ve Doktor Bakar, Nereden Randevu Alınır?

Sırt ağrılarının artışı kişide birçok problemi ve engeli getirecektir. Kişi şiddetli ağrılarda çoğunlukla ufak hareketleri bile yaparken büyük zorluk çekmektedir. Bu yüzdendir ki şiddetli ve uzun süreli ağrılarda doktor kontrolü ve duruma göre tedaviler uygulanmaktadır. Sırt ağrısının birçok sebebi olduğundan ötürü de farklı hastane bölümleri tarafından muayene gerekebilir. Yazımızda bizler de sırt ağrısı için hangi bölüme gidilir, sırt ağrılarına hangi bölüm ve doktor bakar gibi soruların cevaplarını sizlerle ayrıntılı olarak bahsetmiş bulunmaktayız. Yazımızı okumaya devam ederek bilgilere ulaşabilirsiniz.

Sırt Ağrısı İçin Hangi Bölüme Gidilir?

Sırt ağrılarının sebepleri arasında kalp, akciğer, karaciğer, pankreas, mide gibi iç organ sorunlarının yanı sıra sırt tutulması, kas tutulması, sırt kireçlenmesi, kemik erimesi gibi kas iskelet kaynaklı birçok rahatsızlık olabilir. Kas ağrılarının çözümü için başvurulması gereken bölüm fizik tedavi ve rehabilitasyondur. Burada uzmanların incelemelerine göre gerekli tedavi yöntemleri kullanılarak hastanın sorunu giderilmeye çalışılır.

Düşme ve benzeri travmatik olaylarda oluşan sırt ağrıları için ise gidilmesi gereken bölüm ortopedi ve travmatoloji bölümüdür. Ani başlayan sırt ağrıları, nefes darlığı, göğüs ağrısı gibi durumlarda ise kalp krizi riski yüksek olabilir. Bu tarz durumlarda en çabuk şekilde acil servise başvurmak gerekmektedir. Uzun süredir devam eden, gittikçe şiddetlenen, hareketle bir alakası olmayan, gece uykudan uyandıran ve kilo kaybına sebep olan sırt ağrılarında ise dahiliye uzmanına gidilmesi gerekmektedir.

Sırt Ağrılarına Hangi Bölüm ve Doktor Bakar?

Sırt ağrılarının birçok sebebi olabileceğinden bahsetmiştik. Ağrıların sebeplerine göre gidilmesi gereken doktorlar da farklılık göstermektedir. Boyun fıtığı, skolyoz ve daha birçok kas kemik rahatsızlıkları sırt ağrılarına sebep olduğu gibi düşmeye bağlı travmalar da birçok rahatsızlıklara ve sırt ağrısına sebep olabilir. Bunun dışında iç organların rahatsızlıkları da sırt ağrılarına sebebiyet vermektedirler.

Zatürre, safra kesesinde taş, safra kesesi iltihabı, akciğer tümörleri gibi birçok iç organ rahatsızlıkları da sırt ağrılarına sebep olmaktadır. Bu rahatsızlıklar ciddi rahatsızlıklar olup tedavi edilmesi gerekmektedir. Sırt ağrılarının sebep olduğu rahatsızlıklara bakan doktorlar ve bölümler ise fizik tedavi ve rehabilitasyon, ortopedi ve travmatoloji, dahiliye gibi bölümlerdir.