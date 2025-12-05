Sis faciası: 4 ölü

Kütahya'da, Veli Yücel'in (36) kullandığı lüks otomobil önceki gece saat 03.00 sıralarında, Tavşanlı yolu üzerindeki Bölücek kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen ve yoğun sis nedeniyle fark etmediği küspe yüklü TIR'a arkadan çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ve araçta bulunan arkadaşı Tahir Bayındır ile Fas uyruklu kız arkadaşları Badra El Alaoui (20) ve Kadza Eshael (26) öldü. TIR sürücüsü gözaltına alındı. Grubun, kaplıca tatili için Kütahya'ya geldikleri öğrenildi. Hisarcık ilçesinde ise kontrolden çıkarak bir apartmanın duvarına çarpan otomobilin sürücüsü Hasan Hüseyin Kazan (69) yaralı kurtulurken, eşi Naziye Kazan (67) ise öldü. Konya'da meydana gelen başka bir kazada ise Hamdi Çıray alkollü olarak direksiyonuna geçtiği otomobille Yeni İstanbul Caddesi üzerinde önündeki aracı sollamak isterken kontrolü kaybederek refüjdeki ağaca çarpıp takla attı. Bu sırada aynı yöne giden Hasan Malkoç'un kullandığı otomobil de takla atan araca çarptı. Kazada araçtan fırlayan Çıray ağır yaralanırken, yanında bulunan Hatice Deveci (21) yaşamını yitirdi.