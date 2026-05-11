Şişeli saldırılara çifte gözaltı! 1’er yıl men cezası aldılar

İstanbul Emniyeti; Beşiktaş'ta yola atılan Galatasaray Bayrağı'nı ezmemek için aracından inen ve bayrağı yerden aldıktan sonra kendisine şişe fırlatılan T.A. isimli kadına yönelik gerçekleştirilen şişeli saldırıyla ilgili harekete geçti. Sosyal medyada paylaşılan olayda; bayrağı yerden alırken şişeli saldırıya uğrayan ve elinden bayrak alınarak tekrar yere atılan T.A.'ya yönelik gerçekleşen saldırıyı A.O. isimli taraftarın gerçekleştirdiği belirlendi. A.O. isimli Beşiktaş taraftarı, İstanbul Emniyeti Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ve Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'na Muhalefet, Kasten Yaralamaya Teşebbüs ve Hakaret" suçlarından gözaltına alındı. "Seyirden Men" ve "Koruma Tedbiri" uygulanan A.O. isimli taraftar yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bir yıl spor müsabakalarından men cezası alan ve her maç günü maç saati adresine en yakın karakola giderek imza verecek olan A.O., "Adli Kontrol" ve "Yurt Dışı Çıkış Yasağı" kararıyla serbest kaldı.

SERGEN YALÇIN'A ŞİŞEYE DE BİR YIL CEZA

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında 1-0 mağlubiyetle biten Konyaspor maçının ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a doğru VIP Tribünü'nden su şişesi fırlatan V.C. isimli taraftar da "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle gözaltına alındı. Beşiktaş Kulübü Kongre Üyesi olduğu ve üyelikten çıkarılmak üzere disipline sevk edildiği iddia edilen V.C. isimli taraftara da bir yıl spor müsabakalarından men cezası verildi. İstanbul Emniyeti Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.C. adlı taraftar savcılıktan serbest bırakıldı.