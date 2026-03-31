Şişli’de 4 buçuk kilo kokain ele geçirilmişti: İşte 3 şüpheli hakkında istenen ceza!

Olay geçtiğimiz yıl İstanbul Şişli'de meydana geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yurt dışından uyuşturucu madde ithal ederek ülkemizde satışa sokacak şüpheli kişilerle ilgili harekete geçerek operasyon düzenledi. Şüpheli şahıslar Hakan K., (34), Halil B., (34), Serkan K., (35) Sancaktepe'den 2 araçla hareket ettikten sonra Trakya'da uyuşturucu maddeyi temin ederek dönüşe geçti. Polis ekipleri tarafından teknik takibe alınan şüpheliler, Şişli'de araçları arkalı önlü olduğu sırada durdurularak yakalandı.
Serkan K.
Ekipler 34 MOR 871 plakalı aracın içinde yapılan aramada 4 kilo 500 gram kokain isimli uyuşturucu madde ele geçirdi. Şüphelilerin Çekmeköy'de uyuşturucuyu depoladıkları evde, bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ve maddenin yapımında kullanılan kimyasal sıvı polis tarafından ele geçirildi. Ekipler tarafından olay yerinde gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hakan K.
12 YIL HAPİSLERİ İSTENDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın tamamlanmasıyla dava açıldı. Hazırlanan iddianamede şüphelilerden elde edilen uyuşturucu maddenin İstanbul Kriminal Polis Laboratuvar Müdürlüğü'nce alınan uzmanlık raporuna göre kokain uyuşturucu madde olarak tespit edildiği aktarıldı. Şüpheliler hakkında dava açılması yeterli delilin olduğu iddianamede belirtilirken, ayrı ayrı cezalandırılmaları talep edildi. İddianamede şüphelilerin ifadelerinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu bu nedenle itibar edilmediği ifade edildi. Şahıslara yönelik 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan 12 yıl hapis cezası istendi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.