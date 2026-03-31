Şişli’de 4 buçuk kilo kokain ele geçirilmişti: İşte 3 şüpheli hakkında istenen ceza!

Hakan K.

12 YIL HAPİSLERİ İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın tamamlanmasıyla dava açıldı. Hazırlanan iddianamede şüphelilerden elde edilen uyuşturucu maddenin İstanbul Kriminal Polis Laboratuvar Müdürlüğü'nce alınan uzmanlık raporuna göre kokain uyuşturucu madde olarak tespit edildiği aktarıldı. Şüpheliler hakkında dava açılması yeterli delilin olduğu iddianamede belirtilirken, ayrı ayrı cezalandırılmaları talep edildi. İddianamede şüphelilerin ifadelerinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu bu nedenle itibar edilmediği ifade edildi. Şahıslara yönelik 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan 12 yıl hapis cezası istendi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.