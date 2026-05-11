Şişli’de dehşete düşüren olay! Konuşmak için gittiği eşine ateş etti: Talihsiz kadın yaralandı!

Giriş Tarihi: 11.05.2026 09:47

İstanbul’un Şişli ilçesinde 29 yaşındaki Mehmet Fatih T., konuşmak için gittiği eşi 39 yaşındaki Sibel E. ile tartışmaya başladı. Kavga genç adamın talihsiz kadına ateş etmesiyle silahlı saldırıya dönüştü. Kurşunun pencerenin mermerine isabet etmesiyle parçalar, Sibel E.’nin kasığına isabet etti. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken şüpheli yakalandı. Çiftle ilgili ortaya çıkan o detay ise akıllara durgunluk verdi.

DHA Yaşam
Olay, dün saat 00.15 sıralarında Gülbahar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Fatih T., konuşmak için dini nikahlı eşi Sibel E.'nin bulunduğu adrese geldi. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından Mehmet Fatih T. silahla 1 el ateş etti. Kurşun, Sibel E.'nin yanında bulunan pencerenin mermerine isabet etti.

PARÇALANAN MERMER KADINI YARALADI

Parçalanan mermer parçaları Sibel E.'nin kasığına ve genital bölgesine isabet ederek yaralanmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Sibel E., bilinci açık şekilde Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'ne kaldırıldı.

POLİS ŞÜPHELİYİ YAKALADI

Olay yerinde yapılan incelemede 1 adet boş kovan bulundu. Olayın ardından kaçan Mehmet Fatih T., polis ekipleri tarafından olayda kullandığı silahla yakalandı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan Mehmet Fatih T., Şişli Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan Mehmet Fatih T., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

Diğer yandan Sibel E.'nin daha önceden poliste 10, Mehmet Fatih T.'nin ise 17 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #ŞİŞLİ

