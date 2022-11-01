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Giriş Tarihi: 1.11.2022 16:54

Şişli'de direksiyonda öldürülen Muhammet Tekin'in cenazesi toprağa verildi

İstanbul Şişli'de otomobilin önü kesilerek direksiyonda öldürülen Muhammet Tekin'in cenazesi Sultabeyli'de ikindi namazında toprağa verildi.

DHA
Şişli’de direksiyonda öldürülen Muhammet Tekin’in cenazesi toprağa verildi

Şişli, Gülbahar Mahallesi, Galataderesi Caddesi'nde dün gece saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda 34 EYR 630 plakalı otomobilin önünü kesen 3 kişi, sürücü Muhammet Tekin'i öldürdü. Saldırganlar araçtaki kadını da kendi otomobillerine bindirerek uzaklaştı.

Olayı araştıran Şişli Asayiş Büro Amirliği ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Muhammet Tekin'i kaçırdığı öne sürülen B.K. adlı kadının kocası ve akrabaları tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Adresi tespit edilen ekipler, olayı gerçekleştiren eşi Emrullah K. ile 2 akrabasını gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine getirildi.

Mumahmet Tek'in Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılıp otopsisi yapılırken, ağabeyi Serhat Tek, kardeşinin Sultanbeyli'de bisiklet tamirciliği yapan üç çocuk babası olduğunu söyledi. Ağabey, kadın kaçırmanın söz konusu olmadığını belirtti. Muhammet Tek'in Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak toprağa verilmek üzere Sultanbeyli Hasanpaşa Mahallesi'ne götürüldü.

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Şişli'de direksiyonda öldürülen Muhammet Tekin'in cenazesi toprağa verildi
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