Şişli’de dönerciye silahlı saldırı: Kardeşini azmettirip ateş açtırmış! O anlar kamerada

İŞ YERİ BASILINCA KARDEŞİNE ATEŞ AÇTIRMIŞ

Olayın ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Şişli Asayiş Büro Amirliği polisleri, olay yerinde bulunan iki işletmenin tarafları H.K. ve S.D.'nin arasında alacak meselesi nedeniyle husumet olduğunu belirledi. Polis olaydan bir süre önce S.D.'nin gelmesinin ardından tartışma yaşandığını ve S.D.'nin silahla ateş etme girişiminde bulunduktan sonra olay yerinden ayrıldığını, bir süre sonra H.K.'nin kardeşi B.K.'nin ise motosikleti kullanan I. A. ile birlikte S.D.'nin iş yerine silahla ateş ettiğini belirledi.