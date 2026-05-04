Şişli’de eski sevgili dehşeti! Talihsiz kadının erkek arkadaşını 7 yerinden bıçakladı: O detay kan dondurdu…

ŞÜPHELİNİN 19 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri, şüpheli İdris Ç.'yi olayda kullandığı bıçakla yakalayarak gözaltına aldı. Feriköy Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edilen şüpheli hakkında 'Kasten yaralama' suçundan işlem başlatıldı. İdris Ç.'nin 5 'Evden hırsızlık', 1 'Uyuşturucu madde ticareti', 3 'Kasten yaralama' olmak üzere poliste toplam 19 suç kaydı olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri adreste bir süre çalışma yaparken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

