Haberler Yaşam Haberleri Şişli’de eski sevgili dehşeti! Talihsiz kadının erkek arkadaşını 7 yerinden bıçakladı: O detay kan dondurdu…
Giriş Tarihi: 4.05.2026 10:14

İstanbul’un Şişli ilçesinde meydana gelen olayda kan donduran detay ortaya çıktı. 42 yaşındaki Çiğdem A., 28 yaşındaki erkek arkadaşı Selami Ö. İle evde bulunduğu sırada takıntılı eski sevgili İdris Ç. daireye geldi. Kadını erkek arkadaşıyla gören eski sevgili İdris Ç., elindeki bıçakla adeta dehşet saçtı. İdris Ç., Selami Ö.’yü 7 yerinden canice bıçakladı. Ortaya çıkan o detay şok etti.

Olay, dün saat 08.15 sıralarında Eskişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski sevgilisi Çiğdem A.'nın evine gelen eski sevgili İdris Ç., anahtarla içeri girdi. İdris Ç. içeride Selami Ö. ile karşılaştı.

TARTIŞMA BIÇAKLI SALDIRIYA DÖNDÜ

Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İdris Ç., yanında bulunan bıçakla kadının yeni sevgilisi Selami Ö.'yü vücudunun çeşitli yerlerinden 7 kez bıçaklayarak başına yumruk attı.

7 YERİNDEN BIÇAKLADI

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Selami Ö., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ŞÜPHELİNİN 19 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri, şüpheli İdris Ç.'yi olayda kullandığı bıçakla yakalayarak gözaltına aldı. Feriköy Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edilen şüpheli hakkında 'Kasten yaralama' suçundan işlem başlatıldı. İdris Ç.'nin 5 'Evden hırsızlık', 1 'Uyuşturucu madde ticareti', 3 'Kasten yaralama' olmak üzere poliste toplam 19 suç kaydı olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri adreste bir süre çalışma yaparken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
