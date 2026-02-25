Şişli’de esnaftan İBB’ye trafo tepkisi

Şişli
'de Meşrutiyet Mahallesi Samanyolu Sokak'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'nin (İBB
) hizmet binası inşaatı nedeniyle yaklaşık bir buçuk yıl önce yola taşıdığı trafoya esnaf büyük tepki gösterdi. Trafo nedeniyle yol, araç ve yaya trafiğine kapanınca çevre esnafı, iş yerlerinin trafo nedeniyle görülmediğini ve gelirlerinin de azaldığını belirterek, "Bu durumdan şikayetçiyiz. Trafoyu yolun ortasında gören vatandaşlar buranın kapalı olduğunu sanıyor vebuda işlerimizi olumsuz etkiliyor. Mağdur durumdayız" dedi.