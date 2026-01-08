Şişli’de etkili olan fırtına binanın çatısını uçurdu!

ÇATININ UÇTUĞU ANLAR KAMERADA

Paşa Mahallesi'nde Darülaceze Caddesi ve Batı Caddesi'nde meydana gelen olaylarda ise, çatılardan kopan parçalar sokağa savruldu. Diğer yandan Batı Caddesi'nde bir binanın çatısının fırtınada uçtuğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.Görüntülerde bir kişinin kaldırımda yürüdüğü sırada çatıdan kopan parçaların kuvvetli rüzgarın da etkisiyle sokağa savrulduğu anlar görülüyor.