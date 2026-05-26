Haberler Yaşam Haberleri Şişli’de kız meselesi can aldı! Tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 12 kurşunla vurulan Doğuş kurtarılamadı!
Giriş Tarihi: 26.05.2026 12:15

Şişli’de kız meselesi can aldı! Tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 12 kurşunla vurulan Doğuş kurtarılamadı!

İstanbul’un Şişli ilçesinde meydana gelen tartışma birden silahlı kavgaya döndü. İki grup arasında 'kız meselesi' nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma Doğuş Cebeci, başına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 12 kurşunla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Cebeci tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, Emre Ş. bacağından yaralandı. İşte korkunç olayın detayları…

DHA Yaşam
Şişli’de kız meselesi can aldı! Tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 12 kurşunla vurulan Doğuş kurtarılamadı!
  • ABONE OL

Olay, saat 01.30 sıralarında Gülbahar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir iş yerinde bulunan Doğuş Cebeci ile Emircan K. arasında kız meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNDÜ

Görgü tanıkları Emre M. ve Arda Can K.'nın polise verdiği bilgiye göre kısa sürede büyüyen tartışmaya tarafların arkadaşları da dahil oldu. İddiaya göre Emircan K.'nin arkadaşı Emre Ş. ile Doğuş Cebeci arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

12 KURŞUN İSABET ETTİ

Çıkan silahlı kavgada Emre Ş. sağ bacağından vurularak yaralandı. Yaralı halde 34 EK 2337 plakalı araçla olay yerinden uzaklaşan Emre Ş. hastaneye kaldırıldı. Doğuş Cebeci ise başına isabet eden 2 kurşun ve vücudunun çeşitli bölgelerine isabet eden 10 kurşunla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Doğuş Cebeci, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cebeci'nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

POLİS ŞÜPHELİNİN PEŞİNDE

Olay yeri inceleme ekipleri iş yeri ve çevresinde çalışma yaptı. Polis ekipleri delil toplarken, olaya karışan ve olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #ŞİŞLİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Şişli’de kız meselesi can aldı! Tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 12 kurşunla vurulan Doğuş kurtarılamadı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA