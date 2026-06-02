Şişli’de korkunç kaza! Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı: Otomobil taklalar attı!

Kaza, Harbiye Mahallesi Kadırgalar Caddesi'nde saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 U 2733 plakalı otomobili ile seyir halinde olan İ.O., bir anda yola çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yapınca kaldırıma çarptı.
ÇARPMANIN ETKİSİYLE TAKLALAR ATTI
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla attı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken, diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Polis ekiplerinin gözaltına aldığı sürücü sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza sonrası takla atan otomobil ise çekici ile kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.