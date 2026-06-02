Haberler Yaşam Haberleri Şişli’de korkunç kaza! Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı: Otomobil taklalar attı!
Giriş Tarihi: 2.06.2026 08:58

İstanbul Şişli’de meydana gelen trafik kazası yürekleri ağza getirdi. Aniden yoluna çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil taklalar attı. Kazadan yaralı kurtulan sürücünün promili akıllara durgunluk verdi. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Kaza, Harbiye Mahallesi Kadırgalar Caddesi'nde saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 U 2733 plakalı otomobili ile seyir halinde olan İ.O., bir anda yola çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yapınca kaldırıma çarptı.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE TAKLALAR ATTI

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla attı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken, diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri yolda önlem alırken, sağlık ekipleri de kendi imkanlarıyla araçtan çıkan İ. O.'yü sağlık kontrolünden geçirdi. Polis ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde sürücünün 194 promil alkollü olduğu tespit edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekiplerinin gözaltına aldığı sürücü sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza sonrası takla atan otomobil ise çekici ile kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
