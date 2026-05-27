Şişli’de motosiklet kazasında ağır yaralanmıştı! Lise öğrencisi Can yaşam mücadelesini kaybetti

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, sağ arka lastiğinin patlaması nedeniyle emniyet şeridinde duran Asiye Y. idaresindeki 34 GMA 986 plakalı otomobile de çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü D.T. ile arkasında yolcu olarak bulunan aynı lisede 10. sınıf öğrencisi olan Can Kartal Demirbaş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan D.T., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Can Kartal Demirbaş ise Şişli'deki özel bir hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen D.T ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.