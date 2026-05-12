Giriş Tarihi: 12.05.2026 16:49

Şişli’de mucize kurtuluş! Yaşlı kadın bir adım daha atsaydı: Taksici geri manevra yaparken…

İstanbul’un Şişli ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Taksi sürücüsü Murat Serdar S. geri manevra yapmak isterken 79 yaşındaki Janet A.'ya çarptı. Çarpışmada yere düşen yaşlı kadın hafif yaralandı. Kaza anı kameraya saniye saniye yansıdı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Olay, dün saat 14.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Serdar S. idaresindeki taksi bir yolcu aldıktan sonra geri manevra yaptı. Bu sırada taksinin yanından geçen Janet A. ise yolda yürümeye başladı.

GERİ MANEVRA KABUSA DÖNÜŞTÜ

Taksi geri manevra sırasında yolda yürüyen Janet A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın taksinin altında kaldı. Janet A. için olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Hafif yaralanan Janet A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücünün alkol ölçümü 0.00 promil çıktı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, geri manevra yapan taksinin yolda yürüyen Janet A.'ya çarptığı anlar görülüyor. Çarpmanın şiddetiyle Janet A. yere düşerek taksinin atında kalıyor. Bu sırada kazaya şahit olanlar ise taksiciyi uyararak kadının yardımına koşuyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
