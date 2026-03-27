Şişli’de narkotik baskını: 100 kilodan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, dün yapılan saha çalışmaları ve istihbari analizler sonucunda Şişli'de iki ikamet ve iki araca eş zamanlı operasyon düzenledi.

100 KİLODAN FAZLA MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 5 şüpheli yakalanırken, adresler ve araçlarda yapılan aramalarda toplam 101 kilo 614 gram skunk, 13,93 gram kokain, 30 adet likit esrar ile birlikte 71 bin 250 TL, 23 dolar ve 20 euro nakit para ele geçirildi.

Uyuşturucu ticaretine ağır darbe vurulan operasyonda yakalanan şüpheliler, TCK-188 kapsamında "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edilecek.