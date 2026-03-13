Şişli’de pide sırasında dehşet: Husumetliler çatıştı! Genç kadın ağır yaralandı

Olay, saat 19.00 sıralarında Gülbahar Mahallesi Şehit Ertuğrul Kabataş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede bulunan dönerciye silahlı saldırı düzenlendi. Alacak meselesi nedeniyle gerçekleştirildiği öne sürülen saldırıda iş yerinde bulunanlar yara almazken, kurşunlar o sırada pide kuyruğunda bekleyen Ş.K. isimli kadına isabet etti. Kadın yere yığılırken şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.