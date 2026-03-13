Haberler Yaşam Haberleri Şişli'de pide sırasında dehşet: Husumetliler çatıştı! Genç kadın ağır yaralandı
İstanbul Şişli’de iftar saatine yakın 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada pide sırası bekleyen 39 yaşındaki kadın vuruldu. 2 Kurşunun isabet ettiği Ş.K. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken polis olaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı. İkilinin aralarında alacak verecek meselesinden husumet olduğu öne sürüldü.

Olay, saat 19.00 sıralarında Gülbahar Mahallesi Şehit Ertuğrul Kabataş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede bulunan dönerciye silahlı saldırı düzenlendi. Alacak meselesi nedeniyle gerçekleştirildiği öne sürülen saldırıda iş yerinde bulunanlar yara almazken, kurşunlar o sırada pide kuyruğunda bekleyen Ş.K. isimli kadına isabet etti. Kadın yere yığılırken şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALI KADININ DURUMU AĞIR

Sağlık ekipleri sırtından ve kolundan yaralanan kadını olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı belirlenen şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

