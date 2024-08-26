Şişli'de silahlı "gürültü" kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan Sezişli, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Kendi imkanlarıyla hastaneye giden E.C.E'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.