Haberler Yaşam Haberleri Şişli'de şüpheli ölüm: 80 yaşındaki yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Giriş Tarihi: 31.05.2026 16:20

Şişli Mecidiyeköy’de yalnız yaşayan 80 yaşındaki Havva A.’dan uzun süre haber alamayan komşuları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine eve giren polis ve sağlık ekipleri, yaşlı kadının odasındaki cansız bedenini buldu. Hayatını kaybettiği belirlenen kadının cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilirken olayla ilgili inceleme sürüyor.

İHA
Olay, Şişli Mecidiyeköy Mahallesi, Hark Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın 1'inci katında yaşayan Havva A. (80)'dan uzun süredir haber alamayan komşuları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Havva A.'yı odasında hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Havva A.'nın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
