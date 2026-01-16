Site aidatlarına yeni düzenleme: Zam süreci nasıl işleyecek?

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Komisyonda kabul edilmesinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Ülkenin gelişmesi, büyümesi ve vatandaşın güvenli konutlarda ve şehirlerde yaşaması için kanun ve yönetmeliklerin güncellenmesi gerektiğini, komisyon olarak bu alanda çalışmalar yaptıklarını belirten Karaismailoğlu, "Yine bunun bir örneğini sergiledik ve önemli bir çalışma yaptık. Uzun süredir çalıştığımız, farklı kanunları ilgilendiren bir çalışmayı hayata geçiyoruz" diye konuştu.