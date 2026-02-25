Haberler Yaşam Haberleri Site koridorunda sır ölüm: Esenyurt'ta çifte cinayet soruşturması! Katillerden kanlı silah mesajı
Giriş Tarihi: 25.02.2026 00:43 Son Güncelleme: 25.02.2026 00:44

Site koridorunda sır ölüm: Esenyurt'ta çifte cinayet soruşturması! Katillerden kanlı silah mesajı

İstanbul Esenyurt'ta bir sitenin koridorunda 2 kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde 8 adet boş kovan bulunduğu, şahıslardan birinin başının altında silah olduğu tespit edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Olay, saat 17.00 sıralarında Esenyurt Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı üzerinde bulunan rezidansta yaşandı. İddiaya göre, site içerisinden silah sesleri duyulması üzerine polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine sevk edilen ekipler, binanın 5'inci kat koridorunda iki kişiyi yerde hareketsiz halde buldu.

2 ŞAHIS DA HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 2 şahsın da hayatını kaybettiği belirledi. Hayatını kaybeden kişilerin Mehmet Eren Kahramanlar (36) ile Fevzi Kılıç (33) olduğu öğrenildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde 8 adet boş kovan bulunduğu, şahıslardan birinin başının altında silah olduğu tespit edildi.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI BULUNUYOR

Yapılan incelemelerin ardından cenazeler Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polisin olay ile ilgili çalışması sürüyor. Ölenlerden Mehmet Eren Kahramanlar'ın 'uyuşturucu ticareti, uyuşturucu madde bulundurmak' gibi suçlardan 31 suç kaydı, Fevzi Kılıç'ın ise 'kasten öldürme, kasten yaralama' gibi suçlardan 14 adet suç kaydı olduğu öne sürüldü.

