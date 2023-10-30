Site yönetiminden örnek girişim! Sokak kedilerine sahip çıktılar: Artık onlar da site sakini

İstanbul sosyal medyada "kedi şehri" olarak biliniyor. Dünya çapında "İstanbul'un kedileri" konseptli videolar viral olurken, Türkiye'nin sayısız bölgesinde sokak hayvanlarına sahip çıkmak hala ne yazık ki bir tartışma konusu.

Özellikle büyük sitelerde, sokak kedilerine bakım sağlamak isteyen hayvanseverlerle site yönetimi sık sık karşı karşıya geliyor. Apartman bahçesinin dışına atılmaya çalışılan masum canların site içine konulan su ve mama kapları bile ortadan kaldırılıyor. Birçok site yönetimi, bu uygulamaları hijyenik koşulları sağlama adına yaptığını söylerken hayvanseverler de kimsesiz sokak hayvanlarına yapılan muameleler karşında isyan ediyor.

KEDİLER DE ARTIK BİRER SİTE SAKİNİ

İstanbul'un Eyüp ilçesinde bulunan Yeniköy Konakları site yönetimi, bu soruna herkese örnek olan bir çözüm getirdi. Hem site sakinleri, hem çocuklar hem de sokak kedileri için ortak ve sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmak için harekete geçen yönetim, sokak kedilerini de site sakini yaptı.

Site gönüllüleri ve yönetim, yaptıkları işbirliği sonucu site içine kedi evleri, mama ve su istasyonları inşa etti. Sokakların ve bahçelerin, kedilerin doğal yaşam alanı olduğu gerçeğiyle hareket eden site yönetimi, bu girişimle birlikte sahipsiz hayvanlara sağlıklı yuvalar sağladı. Her sitede olduğu gibi, hayvanların varlıklarından rahatsız olabilen sakinlerin şikayetleri de gözetilerek alınan bu kararla, kedilerin yaşam alanları önlem alınarak uygun bölgelere konumlandırıldı.

Modern bir sitede hiçbir görüntü kirliliği ve hijyen ihlali olmamasına dikkat edilerek oluşturulan bu yaşam alanları, site çalışanları ve gönüllülerin ortak çabalarıyla kontrol ediliyor. Her sabah ve akşam takip edilen mama/su istasyonlarının temizlik işleri de gün aşırı gerçekleştiriliyor.

ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ DE DÜŞÜNÜLMÜŞ

Kedilerle oynamak isteyen çocukların güvenliği ve sağlığını da düşünen site yönetimi, çocuklu ailelerin iç rahatlığıyla bahçede vakit geçirebilmesini sağlamak için hayvanların kuduz ile iç/dış parazit aşılarının da yapılmasını sağlıyor. Düzenli olarak sağlık kontrollerinin yapılmasını şart koşan site yönetimiyle ortak çalışan site gönüllüleri, veteriner kontrollerini sağlamakla yükümlü.

Genel konseptin dışına çıkılmaması için peyzaja da ciddi önem veren yönetimin bu hassasiyeti de, kurulan kedi evlerinin tasarımıyla siteye uyumlu hale getirilmiş. Bu girişimin her aşamasında her görüşten site sakiniyle iletişim halinde olan ve sakinlerin huzurunu gözeten site yönetiminin bu çabası, tüm Türkiye'ye örnek olacak cinsten.