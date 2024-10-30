Sivas Amasya Arası Kaç Km? Amasya Sivas Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Sivas ve Amasya arasında, düzgün asfalt yollar bulunmakta ve trafik yoğunluğu düşük seviyelerde seyretmektedir. Ancak, kış aylarında kar ve buzlanma gibi olumsuz hava koşulları nedeniyle dikkatli olunması tavsiye edilir. Yakıt tüketimi de önemli bir faktördür ve yola çıkmadan önce kontrol edilmesinde fayda vardır. Sivas Amasya arası kaç km, kaç kilometre ve kaç saat sürer gibi sorulara yanıt aramak ise bu anlamda yararlı olabilir.

Sivas Amasya Arası Kaç Km?

Sivas'tan Amasya'ya veya Amasya'dan Sivas'a özel araçla yolculuk yapacaklar için iki şehir arasındaki mesafe oldukça merak uyandırıcıdır. Bu iki il arasındaki uzaklık ise aşağı yukarı 212 kilometre kadardır. Bu mesafeyi, ortalama 90 km/s hızla seyreden bir araçla katetmek ise yaklaşık 2 saat 21 dakika sürmektedir. Unutulmaması gereken nokta, seyahat süresinin, trafiğin ve hava durumu ile yol çalışmaları gibi faktörlere bağlı olduğudur. Otobüsle yapılan yolculuklar, biraz daha uzun sürebilir ve ortalama 2 saat 30-40 dakika kadar zaman alır.

Bisikletle bu mesafeyi katetmek isteyenler için kesintisiz sürüşle, yaklaşık 10 saat 36 dakikadır. Ancak, dinlenme molaları ve yorgunluk gibi faktörler göz önüne alındığında bu sürenin biraz daha uzaması oldukça normaldir. Kuş uçuşu mesafesi ise 143 kilometredir ve bu mesafe uçakla 12 dakika, helikopterle ise yaklaşık 42 dakikadır.

Amasya'dan Sivas'a Nasıl Gidilir?

Amasya'dan Sivas'a özel araçla gitmek için aşağıdakilere göz gezdirmekte yarar var: