Sivas Belediyesi Türkiye’nin ilk yerli ve milli su sayacını üretip tanıttı!

BAŞKAN UZUN: "ALTYAPIYI BAŞTAN AŞAĞI YENİLİYORUZ"

Programda kapsamlı bir sunum yapan Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun ise konuşmasında altyapıdan su sayaçlarına kadar uzanan geniş bir dönüşüm sürecini detaylarıyla anlattı. Göreve geldiklerinde ciddi sorunlarla karşı karşıya olduklarını belirten Uzun, şu ifadeleri kullandı: "Göreve geldiğimizde yüzde 53 seviyesinde kayıp-kaçak oranı olan, 2022 yılı sonunda 4 Eylül Barajı'nın kuruduğu ve yaklaşık bir buçuk ay su kesintilerinin yaşandığı bir şehir devraldık. Dünyada iklim krizleri ve kuraklık kapıda. Bu nedenle hem altyapıya yöneldik hem de alternatif kaynaklar üretmek için yoğun bir çalışma başlattık." Uzun, bugüne kadar yapılan altyapı yatırımlarını rakamlarla da ortaya koydu: "Şimdiye kadar 36 kilometre yağmur hattı, 46 kilometre kanalizasyon hattı ve 71 kilometre içme suyu hattını yeniledik. Bununla da yetinmedik. İlbank ile hazırladığımız proje kapsamında yaklaşık 1 milyar 400 milyon TL kredi kullanarak, ilave olarak 45 kilometre yağmur hattı, 49 kilometre kanalizasyon hattı ve 120 kilometre içme suyu hattı daha yapacağız. Bu, Sivas'tan Kayseri'ye kadar uzanan dev bir hat anlamına geliyor."