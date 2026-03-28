Sivas Belediyesi Türkiye’nin ilk yerli ve milli su sayacını üretip tanıttı!

Sivas Belediyesi, su yönetiminde çığır açan ve Türkiye'de bir ilk olan yerli ve milli akıllı sayaçları devreye aldı. Belediye şirketi Özbelsan A.Ş. tarafından geliştirilen sistemle kayıp-kaçakla mücadelede yeni bir dönem başlarken, SCADA destekli altyapı sayesinde evdeki damlayan musluğa kadar tespit yapılabiliyor. Uzaktan erişim, saniyeler içinde su yükleme ve yüksek hassasiyetli ölçüm imkânı sunan bu teknoloji, hem vatandaşın cebini koruyor hem de Sivas'ı altyapıda Türkiye'ye örnek bir şehir haline getiriyor. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun'un yanı sıra il protokolü, farklı şehirlerden belediye başkanları, kaymakamlık temsilcileri, il özel idareleri, teknik ekipler, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda davetli katıldı.
"SADECE BİR ÜRÜN DEĞİL, BİR DÖNÜŞÜM TANITILIYOR"
Programın açılış konuşmasını yapan Özbelsan A.Ş. Genel Müdürü Yunus Kantar, tanıtımı yapılan sistemin yalnızca bir sayaç üretimi olmadığını, aynı zamanda kurumsal bir dönüşümün ürünü olduğunu vurguladı. Kantar, şirketin üretim odaklı bir yapıya dönüştüğünü belirterek, yapılan tüm çalışmaların Sivas halkının menfaatleri doğrultusunda şekillendirildiğini ifade etti.
BAŞKAN UZUN: "ALTYAPIYI BAŞTAN AŞAĞI YENİLİYORUZ"
Programda kapsamlı bir sunum yapan Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun ise konuşmasında altyapıdan su sayaçlarına kadar uzanan geniş bir dönüşüm sürecini detaylarıyla anlattı. Göreve geldiklerinde ciddi sorunlarla karşı karşıya olduklarını belirten Uzun, şu ifadeleri kullandı: "Göreve geldiğimizde yüzde 53 seviyesinde kayıp-kaçak oranı olan, 2022 yılı sonunda 4 Eylül Barajı'nın kuruduğu ve yaklaşık bir buçuk ay su kesintilerinin yaşandığı bir şehir devraldık. Dünyada iklim krizleri ve kuraklık kapıda. Bu nedenle hem altyapıya yöneldik hem de alternatif kaynaklar üretmek için yoğun bir çalışma başlattık." Uzun, bugüne kadar yapılan altyapı yatırımlarını rakamlarla da ortaya koydu: "Şimdiye kadar 36 kilometre yağmur hattı, 46 kilometre kanalizasyon hattı ve 71 kilometre içme suyu hattını yeniledik. Bununla da yetinmedik. İlbank ile hazırladığımız proje kapsamında yaklaşık 1 milyar 400 milyon TL kredi kullanarak, ilave olarak 45 kilometre yağmur hattı, 49 kilometre kanalizasyon hattı ve 120 kilometre içme suyu hattı daha yapacağız. Bu, Sivas'tan Kayseri'ye kadar uzanan dev bir hat anlamına geliyor."
"SCADA SİSTEMİYLE TÜM ŞEHRİ ANLIK İZLİYORUZ"
Altyapı dönüşümünün en kritik ayaklarından birinin SCADA sistemi olduğunu belirten Uzun, bu sistem sayesinde şehrin su altyapısının anlık olarak izlenebildiğini ifade etti: "SCADA sistemi ile basıncı yönetebiliyor, kayıp ve kaçakları uzaktan tespit edebiliyoruz. Yerli ve milli yazılım tercih ettik. Çünkü bu sistemler stratejik öneme sahip. Olası risklere karşı dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak zorundayız."
"EVİNİZDEKİ DAMLAYAN MUSLUĞU BİLE TESPİT EDİYORUZ"
Yeni nesil akıllı sayaçların sunduğu imkanlara da değinen Uzun, sistemin hassasiyetine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Bu sayaçlar sayesinde artık evinizdeki damlayan musluğu bile tespit edebiliyoruz. Sistem bizi uyarıyor, ekiplerimiz vatandaşın kapısını çalıp bilgi veriyor. Bu hem su israfını önlüyor hem de vatandaşın cebine yansıyan maliyeti azaltıyor." Başkan Uzun, yapılan çalışmaların sonuç vermeye başladığını da belirterek, "Yalnızca bir yıl içerisinde Şarkışla ilçesine yetecek kadar su tasarrufu sağladık. Bu sayaçların yaygınlaşmasıyla birlikte bu rakam çok daha yukarılara çıkacak" dedi.
UZAKTAN YÜKLEME DÖNEMİ BAŞLADI
Yeni sistemle birlikte su yükleme işlemlerinin de dijital ortama taşındığını belirten Uzun, vatandaşların artık sayaç kartı kullanmak zorunda kalmayacağını söyledi: "Vatandaşlarımız belediyemizin internet sistemi üzerinden e-Devlet bilgileriyle giriş yaparak, tıpkı vergi öder gibi su yüklemesi yapabilecek. Ödeme sonrası 15-20 saniye içinde sayaçlarına su tanımlanacak. Bu büyük bir kolaylık."
LORAWAN TEKNOLOJİSİ VE UZUN ÖMÜRLÜ KULLANIM
Tanıtımı yapılan akıllı su sayaçlarının LoRaWAN haberleşme altyapısına sahip olduğu, ultrasonik ve mekanik ölçüm teknolojilerini bir arada barındırdığı ve uzun ömürlü pil sistemi sayesinde kesintisiz hizmet sunduğu belirtildi. Uzaktan erişim ve anlık veri takibi sayesinde su tüketiminin daha etkin yönetilmesi hedefleniyor.
HEDEF: TÜRKİYE GENELİ VE İHRACAT
Projenin sadece Sivas ile sınırlı kalmayacağını vurgulayan Uzun, hedeflerinin bu teknolojiyi Türkiye geneline yaymak ve ardından ihracata başlamak olduğunu açıkladı: "Bu sayaçları Cumhuriyet Üniversitesi Teknokent'te üretiyoruz. Uluslararası akreditasyonlarımızı tamamladık. Sivas artık bir marka üretiyor. Üreten belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz. Hedefimiz bu ürünü önce Türkiye'ye, ardından dünyaya açmak." Akıllı su sayaçlarının belirlenen satış fiyatının 5 bin 500 TL olduğu açıklanırken, pilot uygulamaların başladığı ve kısa süre içerisinde şehir genelinde yaygınlaştırılacağı ifade edildi. Program, akıllı sayaçların üretim süreci ve teknik özelliklerine ilişkin yapılan detaylı sunumlarla sona erdi. Sivas Belediyesi'nin bu hamlesi, yerli teknolojiyle altyapı yönetiminde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.